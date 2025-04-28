В Киргизии всех фигурантов дела о наемничестве отправили под домашний арест

В Киргизии всех фигурантов дела о вербовке наемников, среди которых сотрудница Русского дома и блогер из России Виктор Васильев, отправили под домашний арест. Меру пресечения с ареста им изменил Первомайский суд Бишкека.
«Все фигуранты этого дела отпущены по решению суда под домашний арест», — цитирует ТАСС представителя суда.
Фигурантами уголовного дела стали четыре человека. Их обвиняют в вербовке наемников для армии иностранного государства. Они были арестованы в середине апреля.
Напомним, гражданкой Киргизии, сотрудница Русского дома Наталья Секерина была задержана в Оше. В Русском доме Бишкека она работала с 2024 года.
Также отмечалось, что у спецслужб Киргизии нет претензий к Русскому дому.