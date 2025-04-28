Россиянами рассказали о новых мерах борьбы с мошенниками

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Власти планируют ввести уголовную ответственность для дропперов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект закона.
«Согласно предлагаемым изменениям, дропперам и их посредникам за мошеннические действия будет светить срок до шести лет со штрафом от 300 000 до одного миллиона рублей», — говорится в публикации.
Как указали в материале, изменения затронут 187 статью Уголовного кодекса («Неправомерный оборот средств платежей»).
Перед внесением новых поправок в Госдуму их в понедельник рассмотрит Правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 17 апреля сообщал, что поправки об уголовной ответственности для дропперов правительство планирует принять до окончания весенней сессии.