Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянами рассказали о новых мерах борьбы с мошенниками

«Ведомости»: правительство введет уголовную ответственность для дропперов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Власти планируют ввести уголовную ответственность для дропперов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект закона.

«Согласно предлагаемым изменениям, дропперам и их посредникам за мошеннические действия будет светить срок до шести лет со штрафом от 300 000 до одного миллиона рублей», — говорится в публикации.

Как указали в материале, изменения затронут 187 статью Уголовного кодекса («Неправомерный оборот средств платежей»).

Перед внесением новых поправок в Госдуму их в понедельник рассмотрит Правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 17 апреля сообщал, что поправки об уголовной ответственности для дропперов правительство планирует принять до окончания весенней сессии.