Правительство предложило ввести уголовную ответственность для дропперов

В марте замглавы Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд сообщил, что 1 июня 2025 года для борьбы с дропперами ведомство будет использовать новые полномочия по приостановке до десяти дней операций с денежными средствами при подозрениях в том, что они используются для отмывания преступных доходов.