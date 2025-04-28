Правительство предложило ввести уголовную ответственность для дропперов

Поправки предлагают внести в ст. 187 УК — «Неправомерный оборот средств платежей». Согласно предложению правительства, для дропперов и их посредников может быть установлено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом от 300 тыс. до 1 млн руб.
По мнению представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, которое приводят «Ведомости», возможная ответственность существенно сократит количество желающих участвовать в преступных схемах за вознаграждение.
По данным ЦБ, в 2024 году мошенники украли со счетов россиян 27,5 млрд руб., что на 74% превышает показатель 2023 года.
К незаконным операциям законопроект также предлагает относить переводы или получение денежных средств без законных оснований. Однако тот, кто совершил преступление впервые или содействует следствию, может быть освобожден от уголовного наказания.
В марте замглавы Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд сообщил, что 1 июня 2025 года для борьбы с дропперами ведомство будет использовать новые полномочия по приостановке до десяти дней операций с денежными средствами при подозрениях в том, что они используются для отмывания преступных доходов.
Соответствующие поправки в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» были приняты в конце 2024 года.