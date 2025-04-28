Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство предложило ввести уголовную ответственность для дропперов

Правительство подготовило поправки в Уголовный кодекс, которые установят ответственность для дропперов — тех, кто под влиянием злоумышленников или за денежное вознаграждение оформляют или передают свои банковские карты (или наличные денежные средства) мошенникам. Об этом пишут «Ведомости».

Источник: РИА "Новости"

Поправки предлагают внести в ст. 187 УК — «Неправомерный оборот средств платежей». Согласно предложению правительства, для дропперов и их посредников может быть установлено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом от 300 тыс. до 1 млн руб.

По мнению представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, которое приводят «Ведомости», возможная ответственность существенно сократит количество желающих участвовать в преступных схемах за вознаграждение.

По данным ЦБ, в 2024 году мошенники украли со счетов россиян 27,5 млрд руб., что на 74% превышает показатель 2023 года.

К незаконным операциям законопроект также предлагает относить переводы или получение денежных средств без законных оснований. Однако тот, кто совершил преступление впервые или содействует следствию, может быть освобожден от уголовного наказания.

В марте замглавы Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд сообщил, что 1 июня 2025 года для борьбы с дропперами ведомство будет использовать новые полномочия по приостановке до десяти дней операций с денежными средствами при подозрениях в том, что они используются для отмывания преступных доходов.

Соответствующие поправки в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» были приняты в конце 2024 года.