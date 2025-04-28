Григоренко оценил проект об уголовной ответственности для дропперов

«В начале месяца был принят комплексный закон из 30 мер по защите граждан от мошенников. Это дало старт системному противодействию киберпреступности. В продолжение этой работы мы подготовили новый законопроект об уголовной ответственности для дропперов», — сообщили в аппарате Григоренко.