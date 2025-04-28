На Сахалине стартовал марафон «Знание. Первые», посвященный юбилею Победы

В марафоне принимают участие более 25 тыс. молодых людей из всех регионов страны — это школьники, студенты, победители олимпиад, лауреаты премий, активные участники молодежных движений. Из первых уст — от участников Великой Отечественной войны и их потомков — они узнают историческую правду о победе над фашизмом. А герои современной России рассказывают молодежи, как совершаются подвиги сегодня.