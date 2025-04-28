На Сахалине стартовал марафон «Знание. Первые», посвященный юбилею Победы

В марафоне принимают участие более 25 тыс. молодых людей из всех регионов страны — это школьники, студенты, победители олимпиад, лауреаты премий, активные участники молодежных движений. Из первых уст — от участников Великой Отечественной войны и их потомков — они узнают историческую правду о победе над фашизмом. А герои современной России рассказывают молодежи, как совершаются подвиги сегодня.
«Россия сегодня начинает этот марафон, и Сахалин задает тон всей стране. Чтобы мы были едины, чтобы мы поддерживали наших ребят в зоне специальной военной операции, очень важно рассказывать о реальных фактах истории, о том подвиге, который совершил советский народ», — приводятся в сообщении слова губернатора Сахалина Валерия Лимаренко.
Приветственное слово участникам марафона адресовал заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. «Сегодня, когда перед Россией стоят новые вызовы, примеры наших героических дедов и прадедов дают нам силы двигаться вперед, развивать экономику, проводить независимую политику, укреплять могущество нашей Родины», — сказал вице-премьер.