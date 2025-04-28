Центр стратегических разработок: 8% россиян пользуются услугами турагентств

Россияне не просто предпочитают организовывать путешествия без посредников, но и все чаще выбирают для размещения квартиры, апартаменты и частные дома. Увеличение спроса на краткосрочную аренду — это вторая важная тенденция последних лет. Если в 2023 году на «частный сектор» приходилось 19% бронирований, то в 2024 году доля выросла до 25%, отмечает ЦСР. И это очень большая доля, учитывая популярность в России автотуризма и кемпингов, походов с палатками (в 2024 году было зарегистрировано 26770 тургрупп в количестве 356,5 тыс. человек), специальных туристических поездов (1,1 млн пассажиров) и водных круизов (420 тыс. человек).