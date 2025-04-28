Военный медик из Тувы рассказала, когда дети узнали о ее подвиге

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Военный медик из Тувы участница СВО Айдысмаа Монгуш, вынесшая тело своего мужа из зоны боевых действий, рассказала РИА Новости, что дети не знали о ее подвиге до ее встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
В начале марта президент России Владимир Путин провел встречу с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества», в которой принимала участие Айдысмаа Монгуш — вдова героически погибшего участника СВО Омака Дажы. Монгуш рассказала главе государства, как эвакуировала самостоятельно в составе эвакуационной группы из зоны боевых действий тело своего супруга, который погиб при исполнении воинского долга. В ответ Владимир Путин попросил медика не возвращаться на фронт и пообещал вручить госнаграду.
«Они (дети) узнали только после встречи с президентом. Мы не стали говорить, знали только мои родители и родители моего мужа, также близким родственникам мы не говорили, потому что это был наш такой секрет», — сказала Монгуш.
Она также подчеркнула, что дети «и до этого считали, что их родители герои».
«Но до конца не осознают, что папы больше нет, они ждут его возвращения», — добавила Монгуш.
Айдысмаа Монгуш эвакуировала самостоятельно в составе эвакуационной группы из зоны боевых действий тело своего супруга. В 2023 году её муж решил стать участником СВО, и Айдысмаа по примеру мужа, имея медицинское образование, также решила уехать в зону спецоперации, защищать честь страны. Сейчас Монгуш живет в Кызыле и воспитывает трех детей — двух сыновей 5 и 11 лет, а также девятилетнюю дочку.