Военный медик из Тувы согласилась на съемки фильма о своем подвиге

«После встречи с президентом РФ, они (создатели фильма — ред.) вышли на связь через министерство обороны, я не могла сразу дать ответ, мне нужно было подумать, поговорить и со своей семьей, и с семьей моего мужа, потому что всё-таки это наша общая история. У него есть и родители, родные, с которыми я должна была посоветоваться, спросить разрешения… Они ответили “да”, потому что у нас всё-таки трое детей, это останется в истории, также детям, внукам, правнукам. Я согласилась», — рассказала Монгуш.