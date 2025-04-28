Создан катализатор, превращающий CO2 в муравьиную кислоту

Как отмечают профессор Васенко и его коллеги, за последние десять лет ученые разработали десятки катализаторов, способных расщеплять молекулы углекислого газа и превращать их в различные органические соединения, пригодные для использования в качестве топлива или сырья для химической промышленности. Пока эти технологии почти не применяются на практике, что связано с их низким КПД, дороговизной реагентов и недолговечностью катализаторов.