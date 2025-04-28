Синтезирован самовосстанавливающееся силиконовое покрытие

Он добавил, что новое силиконовое покрытие восстанавливается без каких-либо внешних воздействий. «Сам по себе материал не обладает особой механической прочностью, но, если разрезать его, то примерно через 24 — 48 часов при комнатной температуре разрез затянется. При этом эффективность самовосстановления для ряда образцов превышает 90%», — добавил ученый.