Синтезирован самовосстанавливающееся силиконовое покрытие

ЧЕЛЯБИНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Ученые из Челябинска и Санкт-Петербурга совместно разработали и синтезировали первое в России силиконовое покрытие, которое самостоятельно восстанавливает свои повреждения и может быть использовано, например, в качестве изоляции электрических проводов. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Геннадий Макаров.
«Исследования самовосстанавливающихся материалов проводят материаловеды и энергетики ЮУрГУ совместно с коллегами из Института химии СПбГУ. Впервые в России совместно синтезировали самовосстанавливающийся силикон, способный восстанавливать свою структуру после механической нагрузки или разрушений другого рода», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что новое силиконовое покрытие восстанавливается без каких-либо внешних воздействий. «Сам по себе материал не обладает особой механической прочностью, но, если разрезать его, то примерно через 24 — 48 часов при комнатной температуре разрез затянется. При этом эффективность самовосстановления для ряда образцов превышает 90%», — добавил ученый.
Макаров отметил, что полученные результаты опубликовали в высокорейтинговом международном издании Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials.
Исследования проводятся в рамках программы «Приоритет-2030». Южно-Уральский государственный университет в соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.