Котяков назвал средний возраст врачей в России

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Средний возраст работников здравоохранения в России на сегодня составляет 44,5 года, почти 43% из всех работников этой сферы старше 50 лет, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«На текущий день средний возраст работников здравоохранения 44,5 года. Для сравнения, в других отраслях он составляет немногим более 42 лет. Почти 43% работников здравоохранения старше 50 лет. Тогда как в других сферах деятельности этот показатель составляет около 30%», — сказал Котяков во время заседания Совета законодателей.
Он подчеркнул, что возраст медработников является дополнительной зоной риска для кадрового обеспечения. Доля врачей в возрасте 50 лет и старше варьируется от 18% в Республике Ингушетия до 54% в Псковской области. Еще в шести субъектах Российской Федерации врачи старше 50 лет превышают 50%. Это Еврейская автономная область, Владимирская, Смоленская, Брянская, Костромская и Ивановская области.
«Более сложная ситуация характерна для младшего медицинского персонала. В 26 регионах доля работников старше 50 лет превышает 60% от общего количества», — добавил Котяков.