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Мишустин: РФ гордится подвигом защитников страны в Великую Отечественную войну

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россия гордится подвигом всех, кто в период Великой Отечественной войны защищал независимость Родины. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Источник: Reuters

«Совсем скоро мы будем отмечать важную дату — восьмидесятилетие Великой Победы. Мы гордимся подвигом всех, кто самоотверженно защищал независимость Родины. Они настоящие герои, чья отвага и преданность делу вдохновляют нас и сегодня», — сказал премьер.

Он напомнил, что Великая Отечественная война унесла жизни десятков миллионов человек, затронула каждую советскую семью. «Одолеть нацизм, чтобы будущие поколения жили в свободной стране, удалось именно благодаря мужеству и стойкости духа наших людей, их сплоченности перед лицом общего врага», — подчеркнул премьер.

Также он отметил подвиг тружеников тыла.

«Тысячи человек добросовестно трудились на заводах, в полях, больницах, чтобы поддержать бойцов и обеспечить их всем необходимым. И, конечно, работа не прекращалась в научных лабораториях и конструкторских бюро», — сказал Мишустин.