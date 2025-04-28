Мишустин: РФ гордится подвигом защитников страны в Великую Отечественную войну

«Совсем скоро мы будем отмечать важную дату — восьмидесятилетие Великой Победы. Мы гордимся подвигом всех, кто самоотверженно защищал независимость Родины. Они настоящие герои, чья отвага и преданность делу вдохновляют нас и сегодня», — сказал премьер.
Он напомнил, что Великая Отечественная война унесла жизни десятков миллионов человек, затронула каждую советскую семью. «Одолеть нацизм, чтобы будущие поколения жили в свободной стране, удалось именно благодаря мужеству и стойкости духа наших людей, их сплоченности перед лицом общего врага», — подчеркнул премьер.
Также он отметил подвиг тружеников тыла.
«Тысячи человек добросовестно трудились на заводах, в полях, больницах, чтобы поддержать бойцов и обеспечить их всем необходимым. И, конечно, работа не прекращалась в научных лабораториях и конструкторских бюро», — сказал Мишустин.