Россия гордится подвигом защитников страны в годы ВОВ, заявил Мишустин

«Мы гордимся подвигом всех, кто самоотверженно защищал независимость нашей Родины. Они настоящие герои, чья отвага, преданность делу вдохновляют нас и сегодня», — сказал Мишустин во время лекции на просветительском марафоне общества «Знание».