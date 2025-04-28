Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия гордится подвигом защитников страны в годы ВОВ, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: Россия гордится подвигом тех, кто защищал страну в годы ВОВ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия гордится подвигом тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны, они настоящие герои, чья отвага вдохновляет и сегодня, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы гордимся подвигом всех, кто самоотверженно защищал независимость нашей Родины. Они настоящие герои, чья отвага, преданность делу вдохновляют нас и сегодня», — сказал Мишустин во время лекции на просветительском марафоне общества «Знание».

Он отметил, что Великая Отечественная война была серьезнейшим испытанием, которое затронуло практически каждую советскую семью и унесло жизни десятков миллионов человек.