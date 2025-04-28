Россия гордится подвигом защитников страны в годы ВОВ, заявил Мишустин

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия гордится подвигом тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны, они настоящие герои, чья отвага вдохновляет и сегодня, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Мы гордимся подвигом всех, кто самоотверженно защищал независимость нашей Родины. Они настоящие герои, чья отвага, преданность делу вдохновляют нас и сегодня», — сказал Мишустин во время лекции на просветительском марафоне общества «Знание».
Он отметил, что Великая Отечественная война была серьезнейшим испытанием, которое затронуло практически каждую советскую семью и унесло жизни десятков миллионов человек.