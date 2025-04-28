Мишустин: технологии времен войны дали импульс на десятилетия вперед

«За время войны создано огромное число технологий. Что дало импульс стране на десятилетия вперед. Многие достижения заложили основу для современных промышленных отраслей», — сказал премьер.
Он напомнил, что одним из узнаваемых символов Великой Отечественной войны являются системы залпового огня, использовавшие неуправляемые ракеты повышенной точности поражения. «Это знаменитые “Катюши”. Их серийный выпуск развернули в срочном порядке. Создавались многочисленные модификации самих установок и боеприпасов к ним. В результате “Катюши” сыграли значительную роль в боях против немецко-фашистских захватчиков», — подчеркнул премьер.
Кроме того, благодаря достижениям в области технологий ракетного вооружения мощный импульс получила космическая программа СССР. Мишустин отметил, что именно военный период дал толчок развитию зенитных, крылатых и баллистических ракет, которые впоследствии стали основой для межконтинентальных. «А затем — и для всей советской космонавтики», — указал он.
По словам Мишустина, отечественные решения тех лет в области самолетостроения подстегнули и развитие послевоенной гражданской авиации: за период с 1940 по 1960 годы число авиапассажиров увеличилось в 40 раз.
«Промышленную базу страны удалось сохранить, несмотря на то что нацисты заняли нашу территорию, где до вторжения проживало свыше сорока процентов населения и выпускалась треть всей промпродукции. Тогда решающую роль сыграли — организационные технологии, грамотное управление и командование. Что стало одним из ключевых факторов на пути к Победе», — добавил премьер.