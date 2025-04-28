Мишустин: технологии времен войны дали импульс на десятилетия вперед

«Промышленную базу страны удалось сохранить, несмотря на то что нацисты заняли нашу территорию, где до вторжения проживало свыше сорока процентов населения и выпускалась треть всей промпродукции. Тогда решающую роль сыграли — организационные технологии, грамотное управление и командование. Что стало одним из ключевых факторов на пути к Победе», — добавил премьер.