Мишустин заявил о начале масштабной гонки за технологическое лидерство.

«Началась также и масштабнейшая гонка за технологическое лидерство. Как подчеркивал наш президент Владимир Владимирович Путин, она “будет самой жёсткой, самой бескомпромиссной в истории нашей цивилизации”, — сказал Мишустин в ходе выступления на марафоне “Знание. Первые”.