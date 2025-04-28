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Мишустин назвал технологическое лидерство системообразующей целью

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал системообразующей целью достижения РФ технологического лидерства.

Источник: © РИА Новости

«В прошлом году президент (РФ Владимир Путин — ред.) утвердил национальные цели России — до 2030 года и на перспективу до 2036. Напомню — их семь… (Седьмая цель — ред.) обозначена как технологическое лидерство. Она, без преувеличения, системообразующая. Ее достижение необходимо для реализации всех других шести (целей — ред.).», — сказал Мишустин во время выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».