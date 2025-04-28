Мишустин назвал Россию одной из крупнейших экономик мира

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия сейчас находится в четверке крупнейших экономик мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание».
«Лишь подчеркну, что сегодня Россия — в четверке крупнейших экономик мира», — сказал Мишустин.
Глава правительства также подчеркнул, что рост ВВП превысил 4%, что существенно больше, чем в среднем у развитых стран.
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.