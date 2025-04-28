Мишустин назвал сохранение населения и поддержку семьи важнейшей из целей РФ

Еще две не менее значимых цели, по его словам, комфортная и безопасная среда для жизни и экологическое благополучие. «Следующая — устойчивая и динамичная экономика, а также — цифровая трансформация государственного и муниципального управления. И, конечно, седьмая, которая так и обозначена, — технологическое лидерство. Она, без преувеличения, системообразующая. Ее достижение необходимо для реализации других шести», — указал глава кабмина.