Мишустин назвал сохранение населения и поддержку семьи важнейшей из целей РФ

«В прошлом году президент утвердил национальные цели России — до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Напомню — всего их семь. Важнейшая из них — сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи. Это и реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов», — рассказал Мишустин.
Еще две не менее значимых цели, по его словам, комфортная и безопасная среда для жизни и экологическое благополучие. «Следующая — устойчивая и динамичная экономика, а также — цифровая трансформация государственного и муниципального управления. И, конечно, седьмая, которая так и обозначена, — технологическое лидерство. Она, без преувеличения, системообразующая. Ее достижение необходимо для реализации других шести», — указал глава кабмина.
По мнению Мишустина, сегодня ни одна страна не может чувствовать себя защищенной, не имея собственных разработок и инноваций. «Они нужны, чтобы добиться устойчивого роста экономики, в полной мере выполнять социальные обязательства, предоставлять современную медицинскую помощь, строить качественные дома и дороги, открывать передовые предприятия», — продолжил премьер.
Национальные проекты
Основными инструментами по достижению национальных целей являются национальные проекты. «Что это такое? Это планы конкретных действий по решению ключевых задач, стоящих перед страной. В них четко определены сроки, результаты, которые должны быть реализованы. И ответственные за такую работу», — пояснил Мишустин.
Глава правительства обратил внимание, что в последние годы активно строятся детские сады и школы, обновляются поликлиники, в больницы поступает оборудование, расширяются возможности получать государственные услуги в электронном виде. «Многое из этого — благодаря выполнению предыдущих нацпроектов», — подчеркнул он.