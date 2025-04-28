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Мишустин призвал сделать поездки по стране удобными для россиян

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Поездки по стране должны быть удобными для граждан, а логистика — надежной для бизнеса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Источник: © РИА Новости

«Очень важно нарастить и собственные компетенции по всем видам транспорта. Прежде всего для укрепления связности нашей большой страны. И чтобы сделать поездки удобными для наших людей. А для бизнеса — повысить надежность логистики», — сказал Мишустин в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые».

Он отметил, что в РФ поддержат создание комплектующих для строительства судов различного класса, а в сфере железнодорожного транспорта предстоит наладить выпуск высокоскоростных электропоездов.

Марафон «Знание. Первые» будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.