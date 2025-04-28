Мишустин призвал сделать поездки по стране удобными для россиян

«Очень важно нарастить и собственные компетенции по всем видам транспорта. Прежде всего для укрепления связности нашей большой страны. И чтобы сделать поездки удобными для наших людей. А для бизнеса — повысить надежность логистики», — сказал Мишустин в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые».