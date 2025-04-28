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Мишустин: СВО усилила развитие инноваций в технологиях

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Специальная военная операция РФ на Украине так же, как и некогда для СССР Великая Отечественная война, помогла развитию инноваций в технологической сфере. Это отметил председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая на марафоне общества «Знание».

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«Сейчас усилился выпуск разработок, нужных для проведения специальной военной операции, — поделился он. — Создаются инновации, которые станут основой промышленных отраслей в ближайшие годы».

«Технологии развиваются рывками под действием таких факторов, как наличие природных ресурсов, близость к торговым путям и многих других. Они подвержены и влиянию внешних и внутренних условий. Это видим и на примере Великой Отечественной войны. Появившиеся тогда решения смогли преломить ход боевых действий, во многом обеспечили Великую Победу», — сравнил Мишустин.

«Без преувеличения можно сказать, что мы стоим на пороге новой эпохи, в которой новые материалы, новая химия, роботы, биотехнологии, искусственный интеллект преобразуют нашу экономику, медицину и образование. Поменяют и привычный нам уклад», — обратился премьер. «Неизменным остается одно — передовые технологии всегда создают люди, — заключил он. — Сегодня успех России зависит от вас — молодых, которые своими идеями и трудолюбием будут строить будущее государства».