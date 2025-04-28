Мишустин: СВО усилила развитие инноваций в технологиях

«Без преувеличения можно сказать, что мы стоим на пороге новой эпохи, в которой новые материалы, новая химия, роботы, биотехнологии, искусственный интеллект преобразуют нашу экономику, медицину и образование. Поменяют и привычный нам уклад», — обратился премьер. «Неизменным остается одно — передовые технологии всегда создают люди, — заключил он. — Сегодня успех России зависит от вас — молодых, которые своими идеями и трудолюбием будут строить будущее государства».