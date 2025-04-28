Матвиенко раскритиковала зарплаты молодых учителей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Нужно решать проблему крайне низких зарплат молодых учителей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей.
«Я хотела задать вопросы (министру просвещения. — Прим. ред.) Сергею Сергеевичу Кравцову. Я надеюсь, он знает эти цифры и днем, и ночью, но зарплаты очень низкие молодого учителя. Да, директора как-то выкручиваются, что-то доплачивают, что-то еще, чтобы удержать кадры, но не всегда это получается. Поэтому, на мой взгляд, Министерству просвещения совместно с Министерством труда при разработке новой системы оплаты педагогических и медицинских работников надо обратить на это внимание», — сказала она.
Матвиенко подчеркнула, что зарплата молодого учителя не просто неконкурентная, а не дает финансовой возможности обеспечивать семью.
«Вы знаете, что в Москве и в других городах разносчик пиццы — зарплата 130 тысяч. А молодого учителя — как правило, плюс-минус 25 тысяч, а иногда и минус», — указала парламентарий.
Она подчеркнула, что именно вопрос низких зарплат — серьезная проблема для закрепления молодых учителей в профессии.