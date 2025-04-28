Матвиенко раскритиковала зарплаты молодых учителей

«Я хотела задать вопросы (министру просвещения. — Прим. ред.) Сергею Сергеевичу Кравцову. Я надеюсь, он знает эти цифры и днем, и ночью, но зарплаты очень низкие молодого учителя. Да, директора как-то выкручиваются, что-то доплачивают, что-то еще, чтобы удержать кадры, но не всегда это получается. Поэтому, на мой взгляд, Министерству просвещения совместно с Министерством труда при разработке новой системы оплаты педагогических и медицинских работников надо обратить на это внимание», — сказала она.