Мишустин: новый нацпроект в области здравоохранения скоординирует все разработки

Как отметил глава кабмина, отечественные ученые уже добились существенных успехов в этой области. «Благодаря их труду в России создан первый препарат для лечения болезни Бехтерева. Появились передовые продукты тканевой инженерии, например, для восстановления хрящей, а также современные бионические протезы, клапаны сердца», — указал Мишустин.