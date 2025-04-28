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Мишустин: новый нацпроект в области здравоохранения скоординирует все разработки

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья» позволит скоординировать усилия в области сбережения населения страны. Это отметил председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая на марафоне общества «Знание».

Источник: Freepik

«Нацпроект позволит скоординировать все разработки, которые ведутся в медицине, усилить поддержку исследований и выпуск лекарств для лечения онкологии, острого инфаркта миокарда, болевого синдрома, поражения легких, сахарного диабета, — рассказал премьер. — Наши специалисты станут активнее внедрять в клиническую практику биомедицинские клеточные продукты и [продукты] на основе тканевой инженерии».

«Особое внимание будет уделяться геномным технологиям для диагностики и терапии, регенеративной медицине. Новейшим направлением станет применение искусственного интеллекта в здравоохранении, в том числе для помощи врачам с принятием решений», — добавил Мишустин.

Как отметил глава кабмина, отечественные ученые уже добились существенных успехов в этой области. «Благодаря их труду в России создан первый препарат для лечения болезни Бехтерева. Появились передовые продукты тканевой инженерии, например, для восстановления хрящей, а также современные бионические протезы, клапаны сердца», — указал Мишустин.