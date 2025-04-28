Мишустин: новый нацпроект в области здравоохранения скоординирует все разработки

«Нацпроект позволит скоординировать все разработки, которые ведутся в медицине, усилить поддержку исследований и выпуск лекарств для лечения онкологии, острого инфаркта миокарда, болевого синдрома, поражения легких, сахарного диабета, — рассказал премьер. — Наши специалисты станут активнее внедрять в клиническую практику биомедицинские клеточные продукты и [продукты] на основе тканевой инженерии».
«Особое внимание будет уделяться геномным технологиям для диагностики и терапии, регенеративной медицине. Новейшим направлением станет применение искусственного интеллекта в здравоохранении, в том числе для помощи врачам с принятием решений», — добавил Мишустин.
Как отметил глава кабмина, отечественные ученые уже добились существенных успехов в этой области. «Благодаря их труду в России создан первый препарат для лечения болезни Бехтерева. Появились передовые продукты тканевой инженерии, например, для восстановления хрящей, а также современные бионические протезы, клапаны сердца», — указал Мишустин.