Володин рассказал, какие страны теряют суверенитет

По его мнению, это то, что нельзя забывать. Володин, поздравил всех с наступающим Днём Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув, что это не только день радости, но и день памяти тех, кто не вернулся с фронта, тех, кто делал всё для Победы в тылу.