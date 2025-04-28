Мишустин рассказал о планах применения ИИ в здравоохранении

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Искусственный интеллект планируется применять в России для помощи врачам с принятием решений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Новейшим направлением станет применение искусственного интеллекта в здравоохранении, в том числе для помощи с принятием решений для врачей», — сказал Мишустин в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые».
По словам премьер-министра, главной задачей станет доступность для граждан передовых подходов к профилактике.
«Доля отечественного производства жизненно необходимых и важнейших препаратов у нас должна будет вырасти до 90%, все, что делается в своей стране, а производство медизделий — пока до 40%», — добавил Мишустин.
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.