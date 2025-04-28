Названа дата конклава для избрания нового папы Римского

Папы римского Франциска не стало 21 апреля утром в возрасте 88 лет. Месса в память о нем состоялась 26 апреля на площади перед базиликой Святого Петра. Литургию возглавил 91-летний кардинал Джованни Баттиста Ре. Понтифика упокоили в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Как сообщал Ватикан, на церемонии прощания присутстовали по меньшей мере 130 иностранных делегаций, в том числе около 50 глав государств и 10 правящих монархов. Россию представляла министр культуры Ольга Любимова.