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Мишустин на марафоне «Знание. Первые» нашел себе помощника

Мишустин на марафоне «Знание. Первые» поразился активности участника Платона.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание» отметил активность одного из участников лекции по имени Платон и сообщил, что потом участник будет ему помогать.

Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание». Глава кабмина в ходе своей лекции задавал участникам вопросы, знают ли о тех или иных механизмах и отраслях. Самым активным оказался участник по имени Платон. Он ответил на вопрос председателя правительства о важности литья изделий, сложных форм из пластика и штамповки, а чуть позже Платон ответил на вопрос главы кабмина, для чего нужны литий-ионные батареи.

«Ты будешь мне помогать потом», — сказал Мишустин, получив правильный ответ от участника.

Далее Платон поддержал рассуждения премьер-министра об инновациях. Председатель правительства в этом контексте привел в пример переход человечества к использованию бронзы вместо меди.

«Затем… Платон», — сказал Мишустин и передал слово участнику.

«После чего переход к железу», — добавил Платон.

«Ну что это такое? Это уникальный парень», — сказал Мишустин и указал на то, что участник практически по всем направлениям его лекции знает, что добавить.

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.