Мишустин на марафоне «Знание. Первые» нашел себе помощника

Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание». Глава кабмина в ходе своей лекции задавал участникам вопросы, знают ли о тех или иных механизмах и отраслях. Самым активным оказался участник по имени Платон. Он ответил на вопрос председателя правительства о важности литья изделий, сложных форм из пластика и штамповки, а чуть позже Платон ответил на вопрос главы кабмина, для чего нужны литий-ионные батареи.