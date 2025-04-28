Мишустин на марафоне «Знание. Первые» нашел себе помощника

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание» отметил активность одного из участников лекции по имени Платон и сообщил, что потом участник будет ему помогать.
Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание». Глава кабмина в ходе своей лекции задавал участникам вопросы, знают ли о тех или иных механизмах и отраслях. Самым активным оказался участник по имени Платон. Он ответил на вопрос председателя правительства о важности литья изделий, сложных форм из пластика и штамповки, а чуть позже Платон ответил на вопрос главы кабмина, для чего нужны литий-ионные батареи.
«Ты будешь мне помогать потом», — сказал Мишустин, получив правильный ответ от участника.
Далее Платон поддержал рассуждения премьер-министра об инновациях. Председатель правительства в этом контексте привел в пример переход человечества к использованию бронзы вместо меди.
«Затем… Платон», — сказал Мишустин и передал слово участнику.
«После чего переход к железу», — добавил Платон.
«Ну что это такое? Это уникальный парень», — сказал Мишустин и указал на то, что участник практически по всем направлениям его лекции знает, что добавить.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.