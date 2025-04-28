Как правильно провести Радоницу, что можно и нельзя делать в этот день

Радоница — особый день в православном календаре, когда верующие поминают своих родных и близких, чтобы разделить с ними радость Воскресения Христова. На Радоницу грусть о потере родных людей встречается со светлой надеждой на вечную жизнь и верой в воскресение. Об истории и традициях праздника, объединяющего живых и ушедших, и о том, что можно и что нельзя делать на Радоницу — в материале «Газеты.Ru».