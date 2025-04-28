Мишустин рассказал, кого считает главным героем Великой Отечественной войны

«Для меня самым главным героем Великой Отечественной войны, наверное, является весь наш советский народ: наши дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, они объединились перед лицом врага, проявили мужество, смелость, позволили нашей стране выстоять в самой жесткой, кровопролитной войне. Она же затронула, как я уже говорил, каждую семью. Уверен, и у вас есть старшие, родственники, которые бережно хранят воспоминания о тех годах, воспоминания о героях», — сказал Мишустин в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые».