МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о зарплате сварщиков и интересе российской молодежи к инженерным профессиям.
Премьер-министр вспомнил свою недавнюю поездку в один из колледжей Реутова, в ходе которой он смог познакомиться и пообщаться с ребятами, которые обучаются на профессию сварщика. Класс сварщиков, наполовину состоящий из девушек, рассказывал о будущей профессии, отмечая, что, «сварка — наше всё». Среди учащихся была девушка, которая рассказала Мишустину, что пришла учиться не просто так, она хочет быть именно сварщицей.
«Она мне рассказала, что зарплата у сварщиков может достигать 300 тысяч рублей, и, что ей, действительно, интересны инженерные изыскания и прочее», — сказал Мишустин во время выступления на федеральном просветительском марафоне общества «Знание», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Премьер-министр отметил, что такой интерес к профессии стал возможным благодаря активной деятельности преподавателей.
«Там был замечательный преподаватель, сварщик шестого разряда, которого члены российского правительства попросили поговорить с нами. Он говорит нам: “Я, во-первых, ребят люблю”… Этот симбиоз наших предприятий и замечательных преподавателей может дать нам любое количество профессионалов», — добавил Мишустин.
Он подчеркнул, что подобные профессии нельзя бояться и стесняться, так как они «лучшие». Сегодня технологи, инженеры, представители профессионалитета — это самые необходимые кадры.
«Нет высшего или не высшего образования, профессионалитет — это отличное высшее образование, позволяющее двигать суверенитет страны», — сказал Мишустин.
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона. −0-