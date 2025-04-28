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Мишустин рассказал о подготовке космодрома Восточный к новой ракете

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Специалисты уже готовят космодром «Восточный» к новой ракете-носителю «Амур-СПГ», которая в перспективе станет многоразовой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Источник: © РИА Новости

Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание».

«Уже готовим и наш космодром “Восточный” к новой ракете-носителю “Амур-СПГ”, которая в перспективе станет многоразовой», — сказал глава правительства России.

Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.