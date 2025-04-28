Рядом с Солнечной системой обнаружили будущую «колыбель» для новых звезд

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Международный коллектив астрономов впервые обнаружил достаточно крупное облако из молекулярного водорода на небольшом расстоянии от Солнечной системы, порядка 300 световых лет, что делает его ближайшим подобным объектом к Земле. Наблюдения за этим облаком, температуры в котором являются достаточно низкими для сгущения материи и образования зародышей звезд, помогут раскрыть механизмы образования отдельных светил и скоплений, сообщила пресс-служба Университета Ратгерс.
«Нам впервые удалось открыть молекулярное облако при помощи прямых наблюдений за ультрафиолетовым излучением, которое вырабатывают молекулы водорода. Это открытие особенно интересно по той причине, что теперь мы можем напрямую наблюдать за тем, как формируются и распадаются молекулярные облака, и как галактики преобразуют материю межзвездного пространства в звезды и планеты», — пояснила доцент Университета Ратгерс Блейксли Буркхарт, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые совершили это открытие во время анализа данных, полученных в рамках ультрафиолетового обзора неба, направленного на изучение близлежащих регионов так называемого «локального пузыря». Так астрономы называют разреженную область внутри рукава Ориона в нашей Галактике, где в текущее время находится Солнечная система и соседние с ней звезды. Она предположительно была разогрета до высоких температур и почти полностью ионизирована в результате относительно недавней вспышки сверхновой, породившей нейтронную звезду Геминга в созвездии Близнецов.
Водородная «колыбель» для новых звезд.
Внутри этой области, как предполагают многие астрономы, присутствуют не только горячие скопления из ионов водорода, но и плотные холодные облака из молекул данного вещества и частиц льда и зерен твердой материи, в теории способные порождать новые звезды и планеты. Поиски подобных скоплений газа и пыли осложнены тем, что они почти не излучают электромагнитных волн, из-за чего они остаются невидимыми для наблюдателей, если в них не присутствует большого числа молекул угарного газа или других веществ, хорошо заметных для микроволновых телескопов.
Ученые обратили внимание на то, что подобные «невидимые» скопления газа должны вырабатывать определенные типы волн в дальней части ультрафиолетового спектра при взаимодействиях с частицами света высоких энергий, поступающих из других источников. Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали снимки «локального пузыря», полученные при помощи прибора FIMS/SPEAR на борту корейского спутника Земли STSAT-1.
Проведенный учеными анализ указал, что на одном из краев «локального пузыря» присутствует достаточно крупное облако из холодного водорода и пыли, удаленное от нас примерно на 300 световых лет и обладающее массой, превышающую солнечную примерно в 3,4 тыс. раз. По текущим оценкам ученых, это облако просуществует очень небольшое время по космическим меркам, порядка 5−6 млн лет, после чего оно будет рассеяно в результате действия сразу нескольких внутренних и внешних процессов. Скоротечность его существования и интенсивные процессы звездообразования делают это облако особенно интересным для дальнейших наблюдений, подытожили астрономы.