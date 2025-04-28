Рядом с Солнечной системой обнаружили будущую «колыбель» для новых звезд

Внутри этой области, как предполагают многие астрономы, присутствуют не только горячие скопления из ионов водорода, но и плотные холодные облака из молекул данного вещества и частиц льда и зерен твердой материи, в теории способные порождать новые звезды и планеты. Поиски подобных скоплений газа и пыли осложнены тем, что они почти не излучают электромагнитных волн, из-за чего они остаются невидимыми для наблюдателей, если в них не присутствует большого числа молекул угарного газа или других веществ, хорошо заметных для микроволновых телескопов.