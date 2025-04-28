Мишустин назвал условие построения справедливого и устойчивого мира

Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание». Участница лекции Алина Васильева из МГИМО спросила главу кабмина, какую глобальную проблему он решил, если бы у него была возможность перезагрузить мир на один день, используя самые передовые технологии. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, какую глобальную проблему он бы решил, если бы у него была такая возможность.