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Пример героев СВО навсегда останется в памяти россиян, заявил Мишустин

Мишустин заявил, что герои спецоперации являются примером для каждого из нас.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пример героев СВО, отстаивающих правду и справедливость, навсегда останется в памяти россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание».

«Не могу не сказать о героях сегодняшних — об участниках специальной военной операции, которые сейчас, в этот самый момент, рискуя своей жизнью, делают все, чтобы защитить нашу Родину, отстаивают правду, справедливость, суверенитет нашей страны. Эти люди, конечно, пример для каждого из нас, и этот пример навсегда останется в нашей памяти», — сказал Мишустин.

РИА Новости выступает информационным партнером просветительского марафона.