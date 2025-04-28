Пример героев СВО навсегда останется в памяти россиян, заявил Мишустин

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пример героев СВО, отстаивающих правду и справедливость, навсегда останется в памяти россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание».
«Не могу не сказать о героях сегодняшних — об участниках специальной военной операции, которые сейчас, в этот самый момент, рискуя своей жизнью, делают все, чтобы защитить нашу Родину, отстаивают правду, справедливость, суверенитет нашей страны. Эти люди, конечно, пример для каждого из нас, и этот пример навсегда останется в нашей памяти», — сказал Мишустин.
РИА Новости выступает информационным партнером просветительского марафона.