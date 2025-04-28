Мишустин оценил роль ООН в мире

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. ООН за время своего существования сделала многое, но за эти годы в мире накопилось немало противоречий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ходе своего выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» Мишустин напомнил, что после победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, позиции Советского Союза укрепились на глобальной арене, а в силу формирования новой модели международных отношений на смену Лиге Наций пришла ООН.
«Целью ООН, как это обозначено в Уставе, было “избавить грядущие поколения от бедствий войны”. Прежде всего — через мирное урегулирование возможных конфликтов. На этом направлении было сделано очень многое. Равно как и впоследствии для оказания гуманитарной помощи людям, поддержки волонтерства, борьбы с изменениями климата, продвижения здравоохранения, науки, образования. Однако за восемь десятков лет существования ООН в мире накопилось немало противоречий», — сказал глава российского правительства в ходе своего выступления на марафоне на тему «Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941−1945 и достижения современной России».
Мишустин подчеркнул, что о проблемах и вызовах, с которыми ООН сталкивается, было откровенное обсуждение с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем в ноябре 2024 года в Баку, в ходе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.