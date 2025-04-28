Мишустин оценил роль ООН в мире

«Целью ООН, как это обозначено в Уставе, было “избавить грядущие поколения от бедствий войны”. Прежде всего — через мирное урегулирование возможных конфликтов. На этом направлении было сделано очень многое. Равно как и впоследствии для оказания гуманитарной помощи людям, поддержки волонтерства, борьбы с изменениями климата, продвижения здравоохранения, науки, образования. Однако за восемь десятков лет существования ООН в мире накопилось немало противоречий», — сказал глава российского правительства в ходе своего выступления на марафоне на тему «Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941−1945 и достижения современной России».