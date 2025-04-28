Кравцов рассказал о нормировании нагрузки на педагогов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Школьные преподаватели должны вести не более 5−6 уроков в день, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Сегодня мы нормируем в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки — это средняя нагрузка на педагога — 5−6 уроков, не больше», — сказал министр на Совете законодателей.
Ранее Минпросвещения также утвердило, сколько времени школьники 1−4 классов должны тратить на выполнение домашнего задания, начиная с 1 сентября 2025 года. Согласно данным министерства, в первом классе школьники должны тратить на выполнение домашнего задания 1 час, во втором и третьем — 1,5 часа, а в четвертом — 2 часа.