Кравцов рассказал о нормировании нагрузки на педагогов

Ранее Минпросвещения также утвердило, сколько времени школьники 1−4 классов должны тратить на выполнение домашнего задания, начиная с 1 сентября 2025 года. Согласно данным министерства, в первом классе школьники должны тратить на выполнение домашнего задания 1 час, во втором и третьем — 1,5 часа, а в четвертом — 2 часа.