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Кравцов заявил о необходимости типовых регламентов работы школ

Глава Минпросвещения Кравцов призвал разработать типовые регламенты работы школ.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Необходимы типовые регламенты работы российских школ, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Нужны типовые регламенты работы школ. К сожалению, в решении Государственной Думы это не нашло отражения, здесь нужны изменения в закон, чтобы мы еще сделали завершающий шаг с точки зрения организации», — сказал министр в ходе Совета законодателей.

Кравцов добавил, что уже зафиксирована максимальная нагрузка на педагогов — они должны проводить максимум 5−6 уроков в день.