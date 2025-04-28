Кравцов заявил о необходимости типовых регламентов работы школ

«Нужны типовые регламенты работы школ. К сожалению, в решении Государственной Думы это не нашло отражения, здесь нужны изменения в закон, чтобы мы еще сделали завершающий шаг с точки зрения организации», — сказал министр в ходе Совета законодателей.