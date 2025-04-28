Кравцов заявил о необходимости типовых регламентов работы школ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Необходимы типовые регламенты работы российских школ, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Нужны типовые регламенты работы школ. К сожалению, в решении Государственной Думы это не нашло отражения, здесь нужны изменения в закон, чтобы мы еще сделали завершающий шаг с точки зрения организации», — сказал министр в ходе Совета законодателей.
Кравцов добавил, что уже зафиксирована максимальная нагрузка на педагогов — они должны проводить максимум 5−6 уроков в день.