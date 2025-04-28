Гранты РНФ помогут создать устройства, упрощающие работу ледоколам на Севморпути

Он отметил, что грантовая поддержка со стороны Российского научного фонда помогла научным специалистам его компании разработать высокомощные транзисторы на базе нитрида галлия, которые отвечают всем промышленным требованиям заказчиков и активно внедряются в производство телекоммуникационных систем и других приборов, использующих СВЧ-электронику в своей работе. Также ученые активно работают при поддержке РНФ над созданием базы для производства электроники на базе арсенида галлия, еще одного важного материала для электронной промышленности.