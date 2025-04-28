Гранты РНФ помогут создать устройства, упрощающие работу ледоколам на Севморпути

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Грантовая поддержка со стороны Российского научного фонда помогла российским исследователям разработать мощные СВЧ-транзисторы на базе нитрида галлия, которые будут применяться при разработке приборов, необходимых для повышения эффективности продвижения ледоколов по Северному морскому пути. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС помощник генерального директора АО «Светлана — Рост» Георгий Яковлев.
«Наши разработки, ставшие возможными в том числе благодаря грантам РНФ, найдут применение в области телекоммуникации и навигации. Одно из самых неожиданных и интересных возможных применений — наши мощные транзисторы позволят создать приборы, позволяющие оценивать толщину льда и оптимизировать путь движения ледоколов на Севморпути. Это позволит экономить топливо и ресурсы ледоколов», — заявил Яковлев.
Он отметил, что грантовая поддержка со стороны Российского научного фонда помогла научным специалистам его компании разработать высокомощные транзисторы на базе нитрида галлия, которые отвечают всем промышленным требованиям заказчиков и активно внедряются в производство телекоммуникационных систем и других приборов, использующих СВЧ-электронику в своей работе. Также ученые активно работают при поддержке РНФ над созданием базы для производства электроники на базе арсенида галлия, еще одного важного материала для электронной промышленности.
«Мы достаточно давно и успешно сотрудничаем с РНФ, их проекты по направлению микроэлектроники позволяют решать конкретные небольшие проблемы, что сложно сделать, к примеру, вместе с Минпромторгом. Благодаря трем грантам РНФ мы разработали нитрид-галлиевые СВЧ-транзисторы. Многие скептики говорили, что данная технология появится в лучшем случае через пять лет, однако мы уже сейчас перешли к коммерциализации результатов наших исследований», — подытожил Яковлев.