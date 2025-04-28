Володин прокомментировал решение президента о перемирии на День Победы

С. — ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя объявление перемирия президентом РФ Владимиром Путиным на День Победы, назвал праздник большим и святым днём для всех.
Россия объявляет перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, сообщается в Telegram-канале Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина.
«День Победы для нас для всех — это самый большой праздник, святой день. Мы чтим память 27 миллионов человек», — сказал Володин журналисту «России 1» Павлу Зарубину.