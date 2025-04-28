Лидер российских буддистов предложил сделать День ламы Этигэлова выходным

УЛАН-УДЭ, 28 апр — РИА Новости. Глава Буддийской Сангхи РФ Дамба Аюшеев предложил сделать выходным День прихода Хамбо ламы Этигэлова, нетленное тело которого было обретено буддистами Бурятии в 2002 году.
Тридцать лет назад, 28 апреля 1995 года, Дамба Аюшеев был назначен Пандито Хамбо ламой, председателем Центрального духовного управления буддистов Российской Федерации. Впоследствии управление переименовали в Буддийскую традиционную Сангху России.
«Я был бы рад, если День прихода Хамбо ламы Этигэлова (четвертые лунные сутки второго осеннего месяца) в Бурятии, Иркутской области, Забайкальском крае сделали выходным праздничным днем. Ведь это исторический момент, очень важная и знаменательная дата», — рассказал лидер буддистов России РИА Новости.
Он отметил, что хранитель тела Хамбо ламы Этигэлова Доржиев Бимба лама получает от него каждый день учения, суть которых в том, как человек должен достигать просветления, сострадания, помогать людям.
«Но мне бы хотелось, чтобы я задал, например, вопрос, а Хамбо Лама Этигэлов на него ответил. Выйти с ним на прямой контакт — это моя большая мечта. Я буду делать все возможное для этого», — отметил собеседник агентства.
По его словам, в Иволгинском дацане двое Хамбо лам. «Наш Иволгинский дацан — уникальный. Это единственный дацан, у которого есть два ангела-хранителя — Жамсаран (один из самых могущественных охранителей буддийской веры — ред.) и Лхамо (одна из основных защитниц веры и учения — ред.), единственный дацан, где два Согчен дугана (главных храма, старый был построен в 1976 году, новый — в сентябре 2024 года — ред.), единственный дацан, где два памятника двум великим людям — Пандито Хамбо ламе Дамба Даржа Заяеву (первый Пандито Хамбо лама — ред.) и императрице Екатерине Великой. И в Иволгинском дацане двое Хамбо лам. У нас всего по два, как две головы на российском гербе», — рассказал Аюшеев.
Даши Доржи Этигэлов жил в конце XIX — начале XX веков и сделал очень много для развития буддизма в России. По словам руководителя пресс-службы Буддийской традиционной Сангхи Аллы Намсараевой, в 1927 году он собрал своих учеников и сказал читать по нему молебен за лучшее перерождение в следующей жизни, который в буддизме, где есть реинкарнация, обычно читают по ушедшим. По его завещанию ученики сделали специальный кедровый саркофаг и поместили тело учителя туда, засыпав солью. А затем закопали саркофаг на метр от поверхности земли на местном буддийском кладбище. В завещании также было сказано: «придёте ко мне через 30 лет».
Однако только в 2002 году ламы подняли саркофаг с телом Хамбо Ламы Этигэлова. Выполнив необходимые ритуальные действия, его перенесли в Иволгинский дацан. Возведенный на территории дацана дворец Хамбо ламы Этигэлова считается самым посещаемым храмом в Бурятии. Паломники со всей России и из-за рубежа едут к нему поклониться и получить благословение.
Полностью интервью с Хамбо ламой Аюшеевым читайте на ria.ru в 14.00 мск.