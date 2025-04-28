Лидер российских буддистов предложил сделать День ламы Этигэлова выходным

Даши Доржи Этигэлов жил в конце XIX — начале XX веков и сделал очень много для развития буддизма в России. По словам руководителя пресс-службы Буддийской традиционной Сангхи Аллы Намсараевой, в 1927 году он собрал своих учеников и сказал читать по нему молебен за лучшее перерождение в следующей жизни, который в буддизме, где есть реинкарнация, обычно читают по ушедшим. По его завещанию ученики сделали специальный кедровый саркофаг и поместили тело учителя туда, засыпав солью. А затем закопали саркофаг на метр от поверхности земли на местном буддийском кладбище. В завещании также было сказано: «придёте ко мне через 30 лет».