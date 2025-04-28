На «Госуслугах» хотят запустить сервис по оформлению ОСАГО

«По мнению Минцифры России, для реализации сервиса по оформлению полиса ОСАГО на портале госуслуг требуется обеспечить нормативное регулирование в части Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ “Об обязательном страховании автогражданской ответственности владельцев транспортных средств”. В настоящий момент Минцифры России совместно с Банком России прорабатывается возможность реализации вышеуказанного сервиса на портале госуслуг», — сказано в документе.