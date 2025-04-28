Найден способ очистки почвы от ракетного горючего с помощью бактерий

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Ученые из двух российских вузов и одного НИИ создали новую технологию очистки почвы от высокотоксичного компонента ракетного топлива — гептила, с помощью бактерий. Об этом сообщили в пресс-службе Российского биотехнологического университета (Росбиотеха).
«Объединение ученых разных направлений позволило получить штамм бактерий, устойчивый к высоким концентрациям несимметричного диметилгидразина (гептила), который вызывает повреждение и модификацию ДНК. Присутствие такого вещества в почвах может привести к мутациям — наследственным отклонениям или развитию опухолей в организме», — отметили в пресс-службе.
Ученые доказали, что консорциум из бактерий и ростков галофитов способен снижать концентрации гептила и продуктов его неполного гидролиза в среде, загрязненной токсичными веществами. В лабораторных условиях был выбран мутантный штамм, способный выдерживать высокие концентрации гептила и эффективно его инактивировать. Бактерии для многоступенчатой селекции, в результате которой появился новый штамм, взяли из почв в черте Москвы.
В работе участвовали сотрудники Росбиотеха, Московского физико-технического института (МФТИ) и ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии при поддержке Минобрнауки РФ. В Росбиотехе под руководством Андрея Кессениха проведена селекция бактериального штамма-биодеструктора, устойчивого к гептилу. На базе МФТИ под руководством Сергея Баженова проведены биосенсорные измерения, которые показали, как падает токсичность гептила после контакта с бактериями и растениями. Опыты с растениями велись на базе ВНИИ сельхозбиотехнологии под руководством Екатерины Барановой.
По мнению разработчиков, новая технология не требует больших вложений или перестройки инфраструктуры. В секторе АПК есть технологии получения бактериальных культур, поэтому вопрос масштабирования не должен быть дорогом и сложным.