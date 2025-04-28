Найден способ очистки почвы от ракетного горючего с помощью бактерий

В работе участвовали сотрудники Росбиотеха, Московского физико-технического института (МФТИ) и ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии при поддержке Минобрнауки РФ. В Росбиотехе под руководством Андрея Кессениха проведена селекция бактериального штамма-биодеструктора, устойчивого к гептилу. На базе МФТИ под руководством Сергея Баженова проведены биосенсорные измерения, которые показали, как падает токсичность гептила после контакта с бактериями и растениями. Опыты с растениями велись на базе ВНИИ сельхозбиотехнологии под руководством Екатерины Барановой.