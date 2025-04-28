Путин призвал поддержать жителей курского приграничья

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Надо проанализировать, что нужно сделать в Курском приграничье, чтобы поддержать людей, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в понедельник в Санкт-Петербурге встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
«Надо еще раз проанализировать вместе с правительством, что мы должны сделать конкретно в этом регионе, вообще в приграничье, для того, чтобы поддержать людей, дать им возможность пройти через эти непростые испытания достойно, в срок, вовремя и в полном объеме выполнить все обязательства со стороны государства перед нашими людьми», — сказал Путин Матвиенко, говоря об освобождении Курской области.
Президент отметил, что люди в регионе держались очень мужественно.