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Путин призвал поддержать жителей курского приграничья

Путин призвал проанализировать, как можно поддержать жителей Курской области.
Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Надо проанализировать, что нужно сделать в Курском приграничье, чтобы поддержать людей, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства в понедельник в Санкт-Петербурге встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«Надо еще раз проанализировать вместе с правительством, что мы должны сделать конкретно в этом регионе, вообще в приграничье, для того, чтобы поддержать людей, дать им возможность пройти через эти непростые испытания достойно, в срок, вовремя и в полном объеме выполнить все обязательства со стороны государства перед нашими людьми», — сказал Путин Матвиенко, говоря об освобождении Курской области.

Президент отметил, что люди в регионе держались очень мужественно.