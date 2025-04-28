Путин призвал поддержать жителей курского приграничья

«Надо еще раз проанализировать вместе с правительством, что мы должны сделать конкретно в этом регионе, вообще в приграничье, для того, чтобы поддержать людей, дать им возможность пройти через эти непростые испытания достойно, в срок, вовремя и в полном объеме выполнить все обязательства со стороны государства перед нашими людьми», — сказал Путин Матвиенко, говоря об освобождении Курской области.