Под Новороссийском спасли кота, застрявшего в бетонном заборе

«К нам обратились неравнодушные жители и сообщили что в селе Мысхако кот застрял в заборе, в отверстии которое используется для слива дождевой воды…. Спасатели выехали на место и при помощи слесарных инструментов расширили отверстие, и котяра смог самостоятельно выбраться из западни… Благодарить спасателей не стал… просто ушёл… Жизнь одна у всех!» — написал в Telegram-канале Одеров.