Под Новороссийском спасли кота, застрявшего в бетонном заборе

КРАСНОДАР, 28 апр — РИА Новости. Кота под Новороссийском вытащили из отверстия бетонного забора, которое используется для слива дождевой воды, благодарить спасателей он не стал, сообщил начальник службы спасения города Алексей Одеров.
«К нам обратились неравнодушные жители и сообщили что в селе Мысхако кот застрял в заборе, в отверстии которое используется для слива дождевой воды…. Спасатели выехали на место и при помощи слесарных инструментов расширили отверстие, и котяра смог самостоятельно выбраться из западни… Благодарить спасателей не стал… просто ушёл… Жизнь одна у всех!» — написал в Telegram-канале Одеров.