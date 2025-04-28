Более 700 спортсменов стали участниками фестиваля по футболу «Стальная воля»

«Не могу передать эмоции от победы. В футболе ампутантов я с 2023 года, тогда мы первый раз приехали сюда на федеральную территорию “Сириус”. Мы заняли последнее место, но получили хороший опыт. И с тех пор футбол у меня в жизни на первом месте. Это хорошая адаптация, он помогает мне развивать руку, которая не работает после ранения. Спасибо огромное, что выделили именно ветеранов специальной военной операции в отдельную категорию. В основном турнире “Стальной воли” очень сильные игроки. Каждая встреча с ними нас воспитывала, тренировала. А в “Лиге героев” мы примерно в равных условиях, все недавно начали заниматься. И игра в футбол помогает победить себя, понять, что жизнь не кончилась, и надо двигаться вперед. Это важный толчок для ребят. И то, что в этом году совместили “Стальную волю” и “Лигу героев” — очень здорово, огромное спасибо», — сказал он.