Врачи спасли ребенка с кишечником в груди

Врачи отметили, что подобная аномалия лечится только хирургических путем, поскольку петли кишечника могут не только мешать дыханию, сжимая легкие, но и оказывать давление на средостение, что может привести к сердечной недостаточности. Кроме того, такое состояние часто становится причиной кишечной непроходимости. Поэтому важно вовремя выявить и устранить проблему.