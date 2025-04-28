Врачи спасли ребенка с кишечником в груди

В столичной Детской больнице имени Сперанского врачи спасли полуторагодовалого ребенка с левой диафрагмальной грыжей, при которой все петли кишечника располагаются в грудной полости. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
Мальчика доставили в больницу с подозрением на левостороннюю пневмонию и отчетливыми дыхательными нарушениями. В ходе исследования выяснилось, что у ребенка кишечник находился в груди, что вызывало сдавливание левого легкого. Поэтому мальчик с рождения дышал одним правым.
В больнице объяснили, что такая патология обычно выявляется еще при скрининге. Однако пояснили, что на том этапе дефект мог быть все-таки еще слишком незаметным.
Во время операции врачи зашли через брюшную полость, вернули кишечник на место и ушили диафрагму. После хирургического вмешательства затруднений с дыханием у ребенка не наблюдалось. Мальчика выписали домой полностью здоровым.
Врачи отметили, что подобная аномалия лечится только хирургических путем, поскольку петли кишечника могут не только мешать дыханию, сжимая легкие, но и оказывать давление на средостение, что может привести к сердечной недостаточности. Кроме того, такое состояние часто становится причиной кишечной непроходимости. Поэтому важно вовремя выявить и устранить проблему.
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