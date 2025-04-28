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В Иркутске и Ангарске «Бессмертный полк» пройдет в формате шествия

В Иркутске и Ангарске акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в формате шествия.

Источник: © РИА Новости

ИРКУТСК, 28 апр — РИА Новости. Акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая в двух городах Приангарья, Иркутске и Ангарске, в формате традиционного шествия, в остальных населенных пунктах пройдут митинги, сообщил в понедельник губернатор региона Игорь Кобзев.

«На заседании оргкомитета “Победа” с коллегами приняли важное решение. Патриотическая акция “Бессмертный полк” в традиционном формате шествия состоится 9 мая в Иркутске и в Ангарске», — написал Кобзев в Telegram-канале.

Он отметил, что в большинстве муниципалитетов в День Победы пройдут митинги. На них можно будет прийти с портретами близких. В организации мероприятий в регионе будут помогать более 5 тысяч волонтеров, которые пройдут обучение.

Накануне праздничной даты губернатор подписал документ, по которому участникам Великой Отечественной войны будут присваивать звания «Почётный гражданин Иркутской области».