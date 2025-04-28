Правительство поддержало проект о самозапрете на азартные игры

Проект направлен на защиту граждан, добровольно отказавшихся от участия в азартных играх. Вводится механизм самоограничения: человек сможет подать заявление через портал «Госуслуги», чтобы его включили в специальный перечень. На срок минимум 12 месяцев организаторы азартных игр не смогут принимать от таких лиц ставки, переводы и выдавать выигрышные жетоны.