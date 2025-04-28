Последние новости к вечеру 28 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 28 апреля 2025 года.
Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
Россия останавливает боевые действия с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая по решению президента, сообщил Кремль. Перемирие вводится по гуманитарным соображениям и в связи с годовщиной Победы.
Российские войска освободили Каменку в Харьковской области
Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области. Отмечается, что группировка нанесла поражение различным формированиям ВСУ в семи населенных пунктах.
На юге и западе Европы произошло масштабное отключение света
Массовое отключение электричества в Испании и Португалии повлияло на работу аэропортов, метро и мобильной связи. О проблемах с электросетями также сообщали в Андорре и некоторых районах Франции.
Власти Ирана назвали причину взрыва в порту на юге страны
Взрыв 26 апреля в контейнерном порту Ирана произошел из-за халатности, сообщил глава МВД страны. Пожар пока удалось потушить только на 90%.
В Москве осудили организаторов нелегальной экскурсии по Неглинке
Мещанский суд Москвы признал бизнесмена Александра Кима и диггера Никиту Дубаса виновными в организации нелегальной экскурсии, приведшей к гибели восьми человек. Александр Ким получил 5,5 года, Никита Дубас — 8,5 года колонии. С них также взыскали 14 млн рублей.