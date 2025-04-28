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Последние новости к вечеру 28 апреля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 28 апреля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 28 апреля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 28 апреля 2025 года.

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Источник: Пресс-служба Президента России

Россия останавливает боевые действия с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая по решению президента, сообщил Кремль. Перемирие вводится по гуманитарным соображениям и в связи с годовщиной Победы.

Российские войска освободили Каменку в Харьковской области

Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области. Отмечается, что группировка нанесла поражение различным формированиям ВСУ в семи населенных пунктах.

На юге и западе Европы произошло масштабное отключение света

Источник: AP 2024

Массовое отключение электричества в Испании и Португалии повлияло на работу аэропортов, метро и мобильной связи. О проблемах с электросетями также сообщали в Андорре и некоторых районах Франции.

Власти Ирана назвали причину взрыва в порту на юге страны

Источник: AP 2024

Взрыв 26 апреля в контейнерном порту Ирана произошел из-за халатности, сообщил глава МВД страны. Пожар пока удалось потушить только на 90%.

В Москве осудили организаторов нелегальной экскурсии по Неглинке

Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы

Мещанский суд Москвы признал бизнесмена Александра Кима и диггера Никиту Дубаса виновными в организации нелегальной экскурсии, приведшей к гибели восьми человек. Александр Ким получил 5,5 года, Никита Дубас — 8,5 года колонии. С них также взыскали 14 млн рублей.