Минтранс готов рассмотреть возможность строительства метро в Донецке

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Минтранс РФ готов рассмотреть возможность строительства метро в Донецке, в случае необходимости, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
«Конечно, если встанет вопрос транспортного обеспечения такого числа пассажиров, то мы вернемся к этому вопросу. Я понимаю, что метро — это самый эффективный городской транспорт сегодня, если смотреть крупные городские агломерации», — сказал Старовойт, выступая на федеральном просветительском марафоне общества «Знание», приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Он добавил, что метро строится «в городах, где проживает больше миллиона человек. Мы с вами очень рассчитываем, что и Донецкая народная республика, и Луганская народная республика, они будут восстановлены, заново отстроены. Сейчас это уже происходит».
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.