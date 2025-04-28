Старовойт ответил на вопрос о появлении новых ВСМ на Дальнем Востоке

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Глава Минтранса РФ Роман Старовойт не исключил появления высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на Дальнем Востоке после строительства уже запланированных таких трасс.
«Учитывая площадь нашей страны, огромные расстояния, которые у нас есть, конечно, мы, наверное, где-то перед собой эту задачу ставим», — ответил Старовойт на вопрос о возможности появления ВСМ на Дальнем Востоке, выступая на федеральном просветительском марафоне общества «Знание», приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин обозначил очередность строительства ВСМ в России. Первым проектом станет трасса Москва — Санкт-Петербург. Затем планируется строительство таких дорог из Москвы в Минск, Казань, в Сочи, на Урал.
«Ну, а дальше уже, как говорится, и за Дальним Востоком придет дело. Если серьезно, на самом деле, если мы раскрутим маховик, если мы эту технологию поставим на поток…», — сказал министр.
Он привел в пример Китай, где очень активно строятся ВСМ.
«Поэтому я понимаю, что это задача не сильно послезавтрашнего дня», — резюмировал министр.
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.